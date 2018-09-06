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Гриневич рассказала, как сократились очереди в детсады

Гриневич рассказала, как сократились очереди в детсады

Очередь в дошкольные учебные заведения в Украине за два года сократилась почти вполовину.

Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время часа вопросов к правительству.

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По словам министра, в 2016 году очередь в дошкольные учреждения составляла почти 91 тысячу мест, сейчас составляет чуть более 46 тысяч мест.

“В 2016 году очередь в дошкольные учреждения составляла почти 91 тысячу мест. Так, сегодня накануне этого учебного года она составляет чуть более 46 тысяч мест. Как вы видите, сокращение почти на 50%”, – сообщила Гриневич.

По материалам РБК-Украина
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