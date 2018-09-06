На Китай приходится 50% мировых продаж электромобилей

За первое полугодие 2018 года темпы роста поставок электромобилей в мире превысили показатели предыдущих двух лет.

Всего за первые 6 месяцев 2018 года было поставлено 373000 легковых автомобилей на электротяге, включая 15000 импортируемых, что на 114% выше, чем в прошлом году.

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На Китай приходится 50% глобального объема продаж электрокаров, если учитывать пассажирские автомобили, и 70% мирового объема коммерческих авто.

В мае этого года доля авто на электротяге достигла нового максимума – 4,8% от общего показателя на рынке легковых автомобилей.

Стремясь поднять стандарт китайской электромобильной индустрии, правительство ввело новые требования для получения субсидий: минимальный запас хода в 150 км для электрокаров и удельная емкость аккумулятора 105 Вт*кг. Это значительно замедлило темпы роста, ведь некоторые популярные модели не соответствовали требованиям.

Несмотря на замедление, ожидается, что продажи электрифицированных автомобилей в Китае достигнут показателя в 1,1 миллиона, что на 83% больше, чем в 2017 году.