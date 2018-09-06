Рынок корпоративных систем хранения данных растет ударными темпами

Компания International Data Corporation (IDC) подвела итоги исследования мирового рынка систем хранения данных корпоративного класса во втором квартале текущего года.

Отрасль демонстрирует ударные темпы роста, что объясняется быстрым развитием облачных платформ, развёртыванием новых сервисов и обновлением корпоративных инфраструктур.

По итогам квартала объём рынка достиг $13,2 млрд. Это на 21,3 % больше прошлогоднего значения, когда отрасль показала результат в $10,9 млрд.

Суммарная вместимость поставленных за три месяца хранилищ и накопителей достигла 111,8 Эбайт. Рост в годовом исчислении составил 70,7 %.

Рейтинг крупнейших поставщиков возглавляет Dell с выручкой в $2,5 млрд и долей в 19,1 %. На втором и третьем местах располагаются соответственно HPE/New H3C Group и NetApp, которые получили $2,3 млрд и $832 млн дохода: эти компании контролируют 17,3 % и 6,3 % отрасли.

Что касается сегмента внешних хранилищ, то здесь квартальная выручка за год поднялась на 14,4 % — с $5,4 млрд до $6,1 млрд. Тройка ведущих поставщиков выглядит следующим образом: Dell ($1,8 млрд; 29,2 %), NetApp ($832 млн; 13,5 %) и HPE/New H3C Group ($652 млн; 10,6 %).