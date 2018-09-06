На рынке серверов зафиксирована рекордная выручка

Серверный рынок продолжает демонстрировать уверенный рост благодаря наступившему циклу обновления ИТ-оборудования в компаниях.

Об этом сообщают аналитики International Data Corporation (IDC).

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По их оценкам, во второй четверти 2018 года производители отгрузили в сумме 2,9 млн серверов, что на 20,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении рынок прибавил 43,7% и достиг объема 22,5 млрд долларов.

В исследовании отмечается, что на рынке серверов по-прежнему наблюдается исторически высокий спрос – выручка растет двузначными темпами уже четыре квартала кряду, а в апреле-июне 2018 года она оказалась рекордной.

Согласно расчетам экспертов, во втором квартале 2018 года мировые продажи серверов начального уровня (volume server), к которым специалисты относят системы стоимостью до 25 тысяч долларов, поднялись на 42,7% в годовом исчислении, составив 18,4 млрд долларов.

В секторе серверов средней мощности производители зафиксировали 64-процентный рост выручки, до 2,5 млрд долларов, поскольку цикл обновления x86-систем в компаниях завершился. Что касается мощных корпоративных серверов высокого уровня, здесь доходы вендоров возросли на 30,4%, до 1,7 млрд долларов.

По данным IDC, во втором квартале 2018 года выручка в сегменте серверов с процессорами на архитектуре x86 составила 20,5 млрд долларов, увеличившись на 44,1% относительно аналогичного периода 2017-го.

Реализация вычислительной техники под управлением других чипов подскочила почти на 40%, превысив 2,1 млрд долларов.

Азиатско-Тихоокеанский регион показал наиболее высокие темпы роста серверного рынка (+55%). В EMEA произошел 29-процентный подъем.