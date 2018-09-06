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Всю недвижимость мира оценили в $280,6 трлн

Всю недвижимость мира оценили в $280,6 трлн

Совокупная стоимость всей недвижимости мира составила $280,6 трлн по состоянию на конец 2017 года, что является рекордным значением.

Об этом говорится в исследовании Savills World Research.

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Эксперты компании отмечают, что наибольшая доля приходится на жилую недвижимость – $220,6 трлн. Для сравнения стоимость всего когда-либо добытого золота равна $7,6 трлн – лишь 3,5% от совокупной стоимости жилья.

Эксперты отмечают, что наибольшая доля совокупной стоимости жилья приходится на развитые рынки Северной Америки и Европы. Доля суммарной стоимости жилья (44%) в этих регионах превышает долю мирового населения, которая на них приходится (17%).

Совокупная стоимость всей жилой недвижимости России в конце 2017 года составила $2,9 трлн, при этом 1/3 приходится на Москву, где суммарная стоимость жилого фонда равна $0,87 трлн или 52,3 трлн рублей.

“В прошлом году общая стоимость всей жилой недвижимости в мире выросла на 8% и составила $220,6 трлн, превысив показатель для коммерческого сектора (на 3%, $33, 3 трлн) и рост стоимости сельскохозяйственных земель и лесных угодий (на -0,4%, $27,1 трлн). Для сравнения, стоимость акций показала рост в 22%, а цена золота увеличилась на 13%”, – прокомментировала ситуацию директор департамента мировых исследований Savills Иоланда Барнс.

По материалам Интерфакс
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