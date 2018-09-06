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Нацбанк 25 сентября запустит в обращение новые 20 гривен (фото)

Нацбанк 25 сентября запустит в обращение новые 20 гривен (фото)

Национальный банк Украины выпустил банкноту номиналом в 20 гривен нового образца, которые будут введены в обращение 25 сентября 2018 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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“Банкноты образца 2003 и 2018 годов будут находиться в обращении одновременно. После введения в обращение новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые. Новыми банкнотами Национальный банк будет замещать изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года. Постепенно в обращении будет становиться больше новых 20-гривневых банкнот из-за замены изношенных”, – говорится в сообщении.

По дизайну новая банкнота наследует обновленные банкноты номиналом 100 и 500 гривен. На новой банкноте сохранен портрет Ивана Франко, но перемещен в центр банкноты (раньше он был справа). Также сохранены цветовая гамма и размер.

Как уточнили в регуляторе, на сегодняшний день 20-гривневые банкноты составляют 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении.

По материалам УКРИНФОРМ
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