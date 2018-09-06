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Транзитные перевозки между Россией и Украиной упали в 5 раз - глава Укрзализныци

Транзитные перевозки между Россией и Украиной упали в 5 раз - глава Укрзализныци

Транзитные перевозки между Россией и Украиной с 2012 года уменшились более чем в 5 раз.

Об этом заявил и.о. председателя Укрзализныци Евгений Кравцов.

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“Экспортно-импортные операции, разрешенные в/из России уменьшились в несколько раз с начала военных действий. Если говорить о транзитных перевозках, то они с 2012 года уменьшились более чем в 5 раз”, – сказал он, добавив, что в основном из России завозится преимущественно угль, материалы для строительства.

При этом Кравцов отметил, что потеря транзита для Укрзализныци, это минус, ведь такие перевозки предоставляют больше доходов, чем внутренние: “Стоимость транзитных перевозок преимущественно в 4 раза больше внутренних”.

“На сегодняшний день у нас есть сообщение с Россией, но пассажиропоток уменьшается из года в год. Потеря транзита, не только из России, но и из Средней Азией, из-за ограничений со стороны РФ и в других направлениях, является очень существенным и серьезным экономическим вопросом для бесперебойной работы Укрзализныци. И те средства, которые недополучены по транзиту, их необходимо получить на внутреннем рынке. Для этого необходимо больше повышать тарифы на внутреннем рынке”, – сказал он.

Кроме того, глава Укрзализныци отметил, что уменьшились объемы также пассажирских перевозок. По его словам, в 2013 году объем перевозки составлял более 5 млн человек, тогда как по результатам 2017 перевезено меньше 1 млн пассажиров.

По материалам НВ
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