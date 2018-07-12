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Янукович продал "Донбассэнерго" нардепу от БПП

Янукович продал "Донбассэнерго" нардепу от БПП

ПАО “Донбассэнерго” сменило своего бенефициара.

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его словам, старший сын Виктора Януковича Александр потерял отношение к “Донбассэнерго”, уступив роль ее куратора депутату Верховной Рады Максиму Ефимову.

“Сделка была открыта в июне и сейчас находится на завершающей стадии оформления”, – говорит источник.

По его словам, структурам Ефимова будет продан весь пакет Януковича и его младшего ситуативного бизнес-партнера Игоря Гуменюка в “Донбассэнерго” – 60,8% акций.

В настоящее время этот пакет оформлен на ЧАО “Энергоинвест холдинг”.

Как сообщала ЭП, в 2016 году бенефициарами “Энергоинвест холдинга” стали Андреас Церни (Греция) и Роберт Бенш (США).

Настоящее имя Андреаса Церни – Андрей Черный. Он является выходцем из Украины и на энергетическом рынке воспринимается в роли воспитанника хозяина шахты им. Засядько (Донецк) Ефима Звягильского.

В свою очередь Роберт Бенш известен участникам рынка в роли представителя интересов Михаила Афендикова – американского бизнесмена украинского происхождения, который владеет Cub Energy Inc, контролирующей в Украине газодобывающие компании “Куб-газ” и “Тисагаз”.

На момент опосредованного приобретения мажоритарного пакета акций “Донбассэнерго” (в 2015-2016 годах) Церни и Бенш позиционировали себя в роли новых хозяев этой энергокомпании.

Источники ЭП утверждают, что они являлись номиналами, фронтирующими Александра Януковича, который как раз в тот момент испытывал максимальные проблемы с сохранением контроля над своей собственностью в Украине.

Сегодняшняя сделка, в рамках которой бенефициаром “Донбассэнерго” стал Максим Ефимов, реальна: компания действительно вышла из-под контроля Януковича.

До этого приобретения ключевым активом Ефимова в Украине был завод “Энергомашспецсталь” (Краматорск), который он контролирует в ситуативном партнерстве с российской государственной группой “Росатом”.

По материалам Економічна Правда
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