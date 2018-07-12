Янукович продал "Донбассэнерго" нардепу от БПП

ПАО “Донбассэнерго” сменило своего бенефициара.

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его словам, старший сын Виктора Януковича Александр потерял отношение к “Донбассэнерго”, уступив роль ее куратора депутату Верховной Рады Максиму Ефимову.

“Сделка была открыта в июне и сейчас находится на завершающей стадии оформления”, – говорит источник.

По его словам, структурам Ефимова будет продан весь пакет Януковича и его младшего ситуативного бизнес-партнера Игоря Гуменюка в “Донбассэнерго” – 60,8% акций.

В настоящее время этот пакет оформлен на ЧАО “Энергоинвест холдинг”.

Как сообщала ЭП, в 2016 году бенефициарами “Энергоинвест холдинга” стали Андреас Церни (Греция) и Роберт Бенш (США).

Настоящее имя Андреаса Церни – Андрей Черный. Он является выходцем из Украины и на энергетическом рынке воспринимается в роли воспитанника хозяина шахты им. Засядько (Донецк) Ефима Звягильского.

В свою очередь Роберт Бенш известен участникам рынка в роли представителя интересов Михаила Афендикова – американского бизнесмена украинского происхождения, который владеет Cub Energy Inc, контролирующей в Украине газодобывающие компании “Куб-газ” и “Тисагаз”.

На момент опосредованного приобретения мажоритарного пакета акций “Донбассэнерго” (в 2015-2016 годах) Церни и Бенш позиционировали себя в роли новых хозяев этой энергокомпании.

Источники ЭП утверждают, что они являлись номиналами, фронтирующими Александра Януковича, который как раз в тот момент испытывал максимальные проблемы с сохранением контроля над своей собственностью в Украине.

Сегодняшняя сделка, в рамках которой бенефициаром “Донбассэнерго” стал Максим Ефимов, реальна: компания действительно вышла из-под контроля Януковича.

До этого приобретения ключевым активом Ефимова в Украине был завод “Энергомашспецсталь” (Краматорск), который он контролирует в ситуативном партнерстве с российской государственной группой “Росатом”.