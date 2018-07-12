Межбанк: курс сохранился на уровнях 26,225/26,235

В четверг торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали довольно активно с уровней 26,220/26,270 UAH/USD.

Уже к 10.20 курс доллара отскочил к уровням 26,220/26,250 UAH/USD. А к 10.25 скорректировался к показателям 26,235 /26,245 UAH/USD.

Через полчаса, к 10.55, курс доллара на межбанке несколько снизился – до уровней 26,2250 / 26,2350 UAH/USD.

До обеда ситуация не изменилась.

После обеда также не было больших потрясений. Изменение произошло в 15.50 по Киеву – курс доллара незначительно снизился до уровней 26,220 / 26,230 UAH/USD. Но уже к 16.10 показатели вернулись к уровням 26,2250 / 26,2350 UAH/USD. На этих цифрах межбанк и завершил свою работу в четверг.

НБУ сегодня на межбанк не выходил.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,225 / 26,235

евро – 30,565 / 30,574

российский рубль – 0,4218 / 0,4222

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1674 / 1,1675

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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