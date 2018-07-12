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Nikon прекращает продажи серии беззеркальных камер

Nikon прекращает продажи серии беззеркальных камер

Линейка беззеркальных камер Nikon 1 не пользовалась высокой популярностью среди пользователей. В итоге, компания решила полностью отказаться от их производства и продаж. Все камеры этой серии уже удалены с официального сайта компании из раздела актуальных продуктов и перемещены в раздел устаревших устройств.

Последняя новинка в рамках линейки Nikon 1 была выпущена в 2015 году. При этом модель J5 была не самым удачным продуктом, так как при высокой цене она предлагала сенсор диагональю 1 дюйм, что уступало конкурирующим решениям.

Вместе с тем, Nikon не намерена полностью отказываться от идеи выпуска беззеркальных камер. По слухам, компания планирует выпустить две полнокадровые беззеркальные камеры уже до конца текущего месяца.

По материалам ITC.ua
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