В ГФС сообщили, сколько "еврономеров" незаконно находятся в Украине

С нарушением срока на территории Украины находится 57,9 тыс. авто с иностранной регистрации, ввезенных в 2018 году в режиме “транзит”. Аналогичных данных по режиму „временного ввоза“ пока нет.

Об этом сообщает ГФС.

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“С начала 2018 года в Украину ввезено 146,8 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией в режиме „транзит“, 465,9 тыс. — в режиме „временного ввоза“. Среди авто, ввезенных в режиме „транзит“, 57,9 тыс. находятся в стране с нарушением срока. Статистики по „временному ввозу“ пока нет, поскольку срок пребывания этих авто еще не завершился”, — рассказали в ГФС.

При этом фискалы обратили внимание на то, что основные импортеры новых легковых автомобилей в январе — июне 2018 года ввезли 35,5 тыс. автомобилей, с которых уплачено почти 7 млрд грн таможенных платежей. В прошлом году,импортеры завезли 79,5 тыс. новых легковушек, с которых выплачено 15,6 млрд грн таможенных платежей.

В ГФС напомнили, что в случаях превышения сроков транзитных перевозок автомобилей таможни могут составить в отношение лица, ввезшего автомобиль, протокол о нарушении таможенных правил.

За полгода таможенники составили 14 223 таких протоколов и наложили административных штрафов на почти 92 млн грн. Еще 3 749 протоколов составлено за нарушение сроков временного ввоза с суммой штрафов 49 млн грн.