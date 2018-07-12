Изменение в декларации с врачами: что нужно знать

Министерство здравоохранения Украины упростило порядок оформления декларации с врачами, которые предоставляют первичную помощь.

Как информирует пресс-служба Минздрава, врач или регистратор больше не обязаны делать копии документов, предоставленные пациентом.

Теперь, при подписании декларации, пациент должен показать только один из документов, подтверждающих личность и регистрационный номер карточки налогоплательщика (идентификационный код). Если человек по религиозным убеждениям отказался получать идентификационный код, то его требовать не будут.

Продлен до 1 января 2020 срок действия деклараций о выборе врача, которые были подписаны до 23 марта 2018 года (до начала национальной кампании по выбору врачей). До этого времени пациенты могут подать новую декларацию о выборе врача. Декларации, которые были заключены после 23 марта 2018, не имеют конечного срока действия. Их перезаключать не нужно.

При изменении юридического статуса медучреждения не нужно будет заново подписывать декларации с врачами. Ранее поданные договора остаются в силе – при условии, что выбранный пациентом врач продолжает работать в заведении.

Без договора с врачом можно получить неотложную медицинскую помощь. Ее обязаны бесплатно предоставить в любых коммунальных медучреждениях.