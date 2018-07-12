"Укрзализныця" будет брать в аренду частные локомотивы

Региональные филиалы Укрзализныци смогут арендовать локомотивы частных владельцев. Об этом сообщили в компании, передает ЦТС.

Сообщается, что компания утвердила положение, согласно которому директора региональных филиалов УЗ получили право заключать договора аренды имущества на любую сумму при условии получения предварительного письменного согласия “Укрзализныци”.

В компании также отметили, что пред арендой частных локомотивов филиалы должны произвести технико-экономический расчет эффективности такой операции. Если аренда локомотивов будет выгодной, то необходимо будет запланировать соответствующие расходы в консолидированном финансовом плане на определенный период и осуществить закупку услуг аренды в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее французский производитель железнодорожного подвижного состава Alstom заявил о своей готовности поставить “Укрзализныце” 210 локомотивов четырех разных типов в течение пяти лет.