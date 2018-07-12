Mercedes в Китае разрабатывает самоуправляемое авто

На этой неделе немецкие автомобильные компании Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen подписали ряд соглашений для продолжения исследований и разработки электрических автомобилей и автопилотов.

Об этом пишет СNN.

Капиталовложения компании Volkswagen в китайские исследования составили 15 миллиардов евро (17,6 миллиарда долларов США). Генеральный директор Герберт Диесс подчеркнул, что «компания будет систематически расширять свои партнерские отношения» в этой стране.

Правительство Китая существенно облегчит правила создания и кооперации совместных предприятий и предоставит иностранным инвесторам больше независимости.

Между тем компания BMW, в общем партнерстве с Great Wall Motor, завершила испытания своего нового электрического автомобиля модели Minis. Она также присоединилась к общему автомобильному проекту с интернет гигантом Baidu.

Компания Mercedes-Benz Daimler заключила соглашение о сотрудничестве с Университетом Циньхуа, для продолжения разработки самоуправляемых автомобилей.

Ведущий автомобильный аналитик компании Euromonitor International Эрик Тотаро заявил: “Немецкие автопроизводители были лидерами в сфере партнерских отношений с Китаем, но я бы не удивился, если бы американцы переняли их опыт в этой области”.

Новость о том, что правительство Китая существенно облегчит правила создания и кооперации совместных предприятий и предоставит иностранным инвесторам больше независимости, привлекла внимание генерального директора Tesla – Илона Маска.

Компания Tesla подтвердила, что заключила соглашение о строительстве нового завода в Китае. Это произошло в ходе обсуждения условий сотрудничества с Шанхайским правительством. Для запуска проекта необходимо не более 2-х лет.