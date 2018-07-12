Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 503 0

В Украине почти на четверть подорожала аренда земли

В Украине почти на четверть подорожала аренда земли

Размер арендной платы за землю в среднем по Украине удалось повысить до 19,28% от нормативной денежной оценки, что позволит дополнительно наполнить местные бюджеты на 43,9 млн грн.

Об этом сообщили в Минагрополитики со ссылкой на данные Госгеокадастра.

Так, стартовая годовая аренда земли на земельных торгах за первые 4 месяца 2018 года была определена на уровне 8,29% от нормативной денежной оценки земель или около 18,8 млн грн.

Всего за 4 месяца 2018 года, Госгеокадастр на земельных торгах продал 639 прав аренды на землю сельскохозяйственного назначения.

Читайте также: Украинцы теперь смогут обменивать земельные участки

Наиболее активно торговались за землю на Тернопольщине (74 участка площадью 858,22 га), в Сумской областе (69 участков площадью 2 млн га) и на Черниговщине (57 участков площадью 2,1 млн га).

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Все, что мы знаем про:Минагрополитики
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018