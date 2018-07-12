В Украине почти на четверть подорожала аренда земли

Размер арендной платы за землю в среднем по Украине удалось повысить до 19,28% от нормативной денежной оценки, что позволит дополнительно наполнить местные бюджеты на 43,9 млн грн.

Об этом сообщили в Минагрополитики со ссылкой на данные Госгеокадастра.

Так, стартовая годовая аренда земли на земельных торгах за первые 4 месяца 2018 года была определена на уровне 8,29% от нормативной денежной оценки земель или около 18,8 млн грн.

Всего за 4 месяца 2018 года, Госгеокадастр на земельных торгах продал 639 прав аренды на землю сельскохозяйственного назначения.

Читайте также: Украинцы теперь смогут обменивать земельные участки

Наиболее активно торговались за землю на Тернопольщине (74 участка площадью 858,22 га), в Сумской областе (69 участков площадью 2 млн га) и на Черниговщине (57 участков площадью 2,1 млн га).