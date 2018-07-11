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В США грабители за 20 секунд вынесли из магазина Apple товара на $27 тысяч (видео)

В США грабители за 20 секунд вынесли из магазина Apple товара на $27 тысяч (видео)

В американском городе Фреско в штате Калифорния группа неизвестных ворвалась в магазин компании Apple в Fashion Fair Mall, похитив техники на $27 тысяч.

При этом, как видно на видео с камеры наблюдения, на все про все у них ушло менее 20 секунд.

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Ворвавшись в торговый зал, злоумышленники просто собрали со столов разложенные на них ноутбуки и другую технику, после чего выбежали из магазина, несмотря на попытки посетителей их остановить.

Судя по видео, в ограблении приняли участие четыре человека.

По материалам НВ
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