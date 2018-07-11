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Китайцы случайно рассекретили название нового Android

Китайцы случайно рассекретили название нового Android

Ежегодно Google сначала знакомит пользователей с очередной версией мобильной операционной системы Android, и только в день выхода финальной версии анонсирует ее кодовое названиe. Android 9.0 P не стала исключением.

Но в этом году сюрприз немного подпортил китайский OEM-производитель Huawei. За месяц до выхода Android 9.0, во время переписки с владельцем смартфона Huawei P9 Lite mini, представитель службы поддержки случайно раскрыл название ОС.

Покупатель хотел узнать, будет ли его девайс поддерживать Android 8.0 Oreo, а узнал кодовое имя еще не вышедшей операционки. Android 9.0 будет называться Android Pistachio, что в переводе на русский означает «Android фисташка» — лидер предварительных опросов среди пользователей ОС. В ообщем, сюрприз у Google не получился.

По материалам bigmir.net
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