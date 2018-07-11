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Транзит сжиженного газа через Украину упал на треть

Транзит сжиженного газа через Украину упал на треть

В июне 2018 года транзит сжиженного газа через территорию Украины сократился на 34% по сравнению июнем прошлого года – до 72 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы А-95, пишет enkorr.

Транзит через порты Украины за отчетный месяц сократился на 24% – до 19,4 тыс. тонн. Практически весь объем морских отправок – 19 тыс. тонн – пришелся на “приватовский” терминал Укрлоудсистем в Одессе.

Напомним, что эта перевалка работает в рамках длинного контракта с Тенгизшевройл (ТШО, Казахстан). С терминала Укрлоудсистем ресурс направляется в адрес турецкой Aygaz.

Негативную динамику также показал железнодорожный транзит СУГ. За отчетный месяц его объем составил 53,4 тыс. тонн, что на 37% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (84,5 тыс. тонн).

Наибольший объем СУГ был транзитирован ж/д-сообщением через переход Изов – 20 тыс. тонн.

Отмечается, что лидерство по транзиту через территорию Украины в июне досталось России с объемом 42 тыс. тонн. Казахстан транзитировал 29 тыс. тонн, Беларусь – 0,7 тыс. тонн.

По материалам НВ
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