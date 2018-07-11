Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 149 0

США продадут ракеты Великобритании и Дании на $740 млн

США продадут ракеты Великобритании и Дании на $740 млн

Госдепартамент США одобрил продажу Великобритании и Дании авиационных ракет на общую сумму $740 млн.

Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA), входящее в структуру Пентагона.

Исполнителем контрактов выступит Raytheon Missile Systems Company.

Как уточняет DSCA, Великобритании продадут 200 ракет AIM-120D класса воздух-воздух среднего радиуса действия. Сделка обойдется в $650 млн.

В свою очередь Дания приобретет у США 28 ракет того же класса за $90 млн.

Читайте также: В Китае разрабатывают умную ракету, которая сможет починить себя в полете

По данным DSCA, боеприпасы предназначены для истребителей F-16 и F-35. В суммы контрактов включены расходы на поставку, техобслуживание, подготовку персонала.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018