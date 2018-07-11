Страсти по "Северному потоку-2": Трамп назвал Германию заложником РФ

Президент США Дональд Трамп, который ранее призвал союзников по НАТО увеличить военные расходы, выступил с резкой критикой стран альянса, одобривших строительство газопровода “Северный поток – 2”.

Выступая перед журналистами до рабочего завтрака с генсеком НАТО в Брюсселе, он особенно резко критиковал Германию, назвав ее заложником России.

“Германия полностью контролируется Россией. После строительства нового трубопровода более 70% поставок природного газа будут поступать из России”, – заявил он.

“Мы должны защищать вас, а вы отдаете миллиарды долларов России, – продолжил он. – Германия находится у них (России) в заложниках. Мы определенно должны обратить на это внимание”.

Он также заявил, что реализация проекта “Северный поток -2” полностью неприемлема для США.

“Германия платит миллиарды и миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Это абсолютно неприемлемо. Они строят газопровод, цель которого – платить миллиарды долларов России, – сказал Трамп генсеку альянса. – НАТО должна что-то с этим сделать, хотя я не знаю, что вы можете сделать”.

Справка Finance.ua

В январе 2018 года компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода “Северный поток – 2”.