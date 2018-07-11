Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 604 0

Страсти по "Северному потоку-2": Трамп назвал Германию заложником РФ

Страсти по "Северному потоку-2": Трамп назвал Германию заложником РФ

Президент США Дональд Трамп, который ранее призвал союзников по НАТО увеличить военные расходы, выступил с резкой критикой стран альянса, одобривших строительство газопровода “Северный поток – 2”.

Выступая перед журналистами до рабочего завтрака с генсеком НАТО в Брюсселе, он особенно резко критиковал Германию, назвав ее заложником России.

“Германия полностью контролируется Россией. После строительства нового трубопровода более 70% поставок природного газа будут поступать из России”, – заявил он.

“Мы должны защищать вас, а вы отдаете миллиарды долларов России, – продолжил он. – Германия находится у них (России) в заложниках. Мы определенно должны обратить на это внимание”.

Он также заявил, что реализация проекта “Северный поток -2” полностью неприемлема для США.

“Германия платит миллиарды и миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Это абсолютно неприемлемо. Они строят газопровод, цель которого – платить миллиарды долларов России, – сказал Трамп генсеку альянса. – НАТО должна что-то с этим сделать, хотя я не знаю, что вы можете сделать”.

Справка Finance.ua

  • В январе 2018 года компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода “Северный поток – 2”.
  • В начале мая начали строить российский “Северный поток – 2”. Германия уже выдала все необходимые с ее стороны разрешения для строительства этого газопровода, такое же решение приняли Финляндия и Швеция.
По материалам ИТАР-ТАСС
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018