Ripple захватил 50% рынка платежей в Индии

Старший вице-президент Ripple по продукту Ашиш Бирла рассказал о намерениях Ripple захватить индийский рынок и таким образом утвердиться в мировой экономике. Бирла заявил, что Ripple, которой принадлежит 60% от общего количества XRP, на самом раннем этапе решила действовать через финансовые учреждения в Индии. Компания плотно сотрудничала с банками и компаниями в сфере денежных переводов с целью убедить их присоединится к RippleNet и ее сети для обработки платежей.

“Мы очень рано обратили внимание на Индию. Два миллиарда человек – это огромный рынок. И мы задались вопросом, как сделать, чтобы эти два миллиарда начали использовать Ripple? Одной из идей был вариант раздать криптовалюту всем этим людям. Но потом мы поняли, что если получить три крупнейших банка в Индии, то мы получим 80% доли рынка.

Мы стали думать дальше и поняли, что в ближайшие пять лет один миллиард человек станут пользователями банков в Индии, но взаимодействовать они будут через свои смартфоны. И мы стали ориентироваться на поставщиков мобильных телефонов и телекоммуникационные компании. Поэтому сейчас я думаю, что у нас примерно 50% рынка Индии. Включая тех, кто уже работает с Ripple, и тех, кто только готовиться заключить с нами сделку. А дальше мы собираемся прийти к Wells Fargo и заявить: «Нет лучшего способа перевода денег в Индию, чем Ripple» – отметил он.

Все дело в эффекте сети. Если мы сможем сделать это в Индии. И если мы сможем сделать это в Бразилии, мы повторим это на всех развивающихся рынках, я думаю, что это будет трудно – ведь мы не намерены принимать отказы, и мы будем продолжать строить нашу сеть, пока она не станет настолько ценной, что для Wells Fargo просто не останется выбора».

Бирла считает, что Ripple очень сильно изменился с момента заключения своих первых сделок в Индии и теперь заключает минимум одну сделку в неделю.