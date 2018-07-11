Michelin анонсировал «деревянные» автомобильные шины

Французская компания Michelin работает над технологией, которая позволит производить автомобильные шины с добавлением продуктов переработки древесины.

Масло, которое добывают из отходов древесной промышленности, может быть использовано в изготовлении автомобильных шин вместо продуктов нефтепереработки, сообщает Motoring.com.au.

Сирил Роже, директор по научно-инновационным коммуникациям компании Michelin, заявляет, что “примерно 80 процентов материалов в стандартной шине автомобиля поставляются нефтяной промышленностью. Использование отходов древесины для создания эластомеров (гибких полимеров) для шин может быть гораздо лучшим вариантом. Выращивать деревья гораздо проще, чем добывать нефть. Резина по-прежнему будет важным компонентом шин, но они также станут прочнее”.

К 2020 году Michelin планирует получить результат. Следующей инновацией компании станет 3D-печать шин. Их можно будет использовать в течение всей “жизни” автомобиля. Владельцы смогут “перепечатывать” их на 3D-принтере, когда протектор сотрется. Однако это станет реально не ранее чем через 10-15 лет.