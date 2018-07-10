Межбанк: доллар начал возвращать позиции

Курс доллара на межбанковском валютном рынке после утреннего снижения к вечеру вернул позиции до уровня 26,220 / 26,240 UAH/USD.

Во вторник началось все с того, что торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 26,200 / 26,240 UAH/USD виртуально – без сделок. На таких же показателях курс продержался до 10:45, после чего безналичный доллар ступенчато пошел вниз. Так, к 10:45 были зафиксированы уровни 26,200 / 26, 220. Доллар продолжал снижение, и уже к 10:55 курс оказался на уровнях 26,1950 / 26, 2150 UAH/USD. А к 11:10 на уровнях 26,190 / 26,200.

После чего курс безналичного доллара совершил разворот. С 12:50 уровни пошли вверх. Сначала до 26,195 / 26,205. К 15:10 курс доллара повысился к планке в 26,205 /26,220 UAH/USD. С 15:20 поднялся до уровней 26,210 / 26,230 UAH/USD. К 15.40 уровни демонстрировали 26,220 / 26,240 UAH/USD. На этих показателях они и остались до конца торгов. НБУ на межбанк так сегодня и не выходил.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривны на межбанке составлял 26,2089 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,220 / 26,240

евро – 30,669 / 30,678

российский рубль – 0,4189 / 0,4194

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1713 / 1,1714

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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