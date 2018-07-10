Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 237 0

Межбанк: доллар начал возвращать позиции

Межбанк: доллар начал возвращать позиции

Курс доллара на межбанковском валютном рынке после утреннего снижения к вечеру вернул позиции до уровня 26,220 / 26,240 UAH/USD.

Во вторник началось все с того, что торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 26,200 / 26,240 UAH/USD виртуально – без сделок. На таких же показателях курс продержался до 10:45, после чего безналичный доллар ступенчато пошел вниз. Так, к 10:45 были зафиксированы уровни 26,200 / 26, 220. Доллар продолжал снижение, и уже к 10:55 курс оказался на уровнях 26,1950 / 26, 2150 UAH/USD. А к 11:10 на уровнях 26,190 / 26,200.

После чего курс безналичного доллара совершил разворот. С 12:50 уровни пошли вверх. Сначала до 26,195 / 26,205. К 15:10 курс доллара повысился к планке в 26,205 /26,220 UAH/USD. С 15:20 поднялся до уровней 26,210 / 26,230 UAH/USD. К 15.40 уровни демонстрировали 26,220 / 26,240 UAH/USD. На этих показателях они и остались до конца торгов. НБУ на межбанк так сегодня и не выходил.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривны на межбанке составлял 26,2089 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,220 / 26,240
евро – 30,669 / 30,678
российский рубль – 0,4189 / 0,4194

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1713 / 1,1714

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018