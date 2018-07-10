Китайцы не справляются с ремонтом украинской дороги

Китайская компания Sinohydro Corporation Limited не справляется с реконструкцией северного объезда Житомира по трассе М-06. Об этом заявил советник главы «Укравтодора» Александр Кава. С его слов, контракт с китайцами может быть расторгнут в ближайшее время.

Как известно, этот проект финансируется за счет кредита ЕБРР и ЕИБ. Поэтому это строительство регулируется правилами европейских организаций и «Укравтодор» должен их придерживаться.

Напомним, Sinohydro Corporation Limited выиграла тендер на реконструкцию трассы М-06 между развязкой «Житомир — Восточный» и «Житомир — Западный». Контракт между сторонами был подписан в ноябре 2017 года.

Согласно контракту, дорога будет расширена до 4-х полос. Таким образом, будет ликвидировано последнее узкое место на автотрассе М-06 (Киев-Чоп) между Киевом и Ровно. Длина реконструируемого участка — 22,3 км. Проект предусматривает строительство и реконструкцию 4-х многоуровневых транспортных развязок, реконструкцию 3-х мостов через железнодорожные пути и реконструкцию моста через р. Каменка, строительство 2-х пешеходных мостов, оборудование освещения и современных средств организации безопасности движения. Стоимость реконструкции составит более 42 млн евро.