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Названа дата, когда в аэропорт Борисполь запустят поезд

Названа дата, когда в аэропорт Борисполь запустят поезд

Укрзализныця продолжает строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом Борисполь. Работы выполнены на треть и должны быть завершены через 144 дня. Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

«Сейчас выполнена треть от всех запланированных работ. Причем работы осуществляются со значительным опережением во времени. Уже построено 1400 м пути от главного пути до начала эстакады. По плану эти работы должны были быть выполнены до 1 августа этого года, а они завершены 9 июля. Следующий этап – строительство эстакады», – сообщил Кравцов.

Уже проведены подготовительные работы для начала строительства эстакады. В частности, подготовлены четыре строительные площадки: две – со стороны перегона Борисполь – Г. Кирпы, еще два – со стороны аэропорта Борисполь.

Для строительства железнодорожной эстакады был проведен тендер на строительство опор объекта и монтаж пролетных строений. Также уже определена марка стали пролетных строений, предназначенных для строительства железнодорожной эстакады через автомобильное шоссе Киев – Харьков.

Параллельно с этим прокладываются коммуникации, строится насыпь для колеи со стороны аэропорта, а также строится платформа для приема поездов в аэропорту.

По материалам Комментарии
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