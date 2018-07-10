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Сооснователь Google признался в майнинге криптовалют

Сооснователь Google признался в майнинге криптовалют

Сооснователь известной компании Google Сергей Брин занимается майнингом криптовалюты Ethereum со своим девятилетним сыном. Об этом предприниматель рассказал во время выступления на саммите Blockchain Summit в Марокко, передает Bloomchain.

Сообщается, что один из самых богатейших людей планеты чрезвычайно высоко оценивает технологию блокчейн. По мнению Сергея Брина, главный козырь блокчейна — возможность безопасного хранения данных и обмена документами. Он назвал блокчейн одной из самых поразительных технологий, которая преобразует современное общество.

Предприниматель также отметил, что Google не успела вовремя запустить изучение блокчейна, поэтому вряд ли станет лидером в этом направлении. Однако технология остается во внимании Google X — секретной лаборатории материнской компании Google, которая находится под руководством Брина.

Ранее Google запретила рекламу криптовалют и проектов ICO. Мнения экспертов по этому вопросу разошлись. Одни предполагали, что корпорация разрабатывает свою собственную криптовалюту и планирует провести собственное ICO. Другие же считают, что дело в давлении со стороны финансовых регуляторов.

По материалам УБР
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