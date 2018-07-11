Импорт новых машин вырос на 7%

В Украине за шесть месяцев 2018 года на учет было поставлено 39,5 тысячи новых легковых автомобилей, и в результате, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ), рынок новых авто вырос на 7%.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

Как проинформировали в объединении, в июне рынок новых легковых автомобилей снова «остыл», «но на этот раз падение спроса произошло не только по отношению к июньским регистрациям прошлого года (-5,4%), но и к предыдущему месяцу (-4,8%)».

«Всего в первый летний месяц номерные знаки получили только 6,5 тыс. автомобилей. Приобретя 745 «Тойот», украинцы оставили эту марку на вершине рейтинга. Статус бестселлера, после шестимесячного перерыва, вновь вернул себе автомобиль KIA Sportage, свой выбор на котором остановил 251 покупатель», — уточняется в релизе ассоциации.

В итоговом официальном рейтинге украинского рынка новых легковых автомобилей первого полугодия в топ-5 марок вошли: TOYOTA, которая с января по июнь-2018 реализовала в Украине 4983 машин, что на 20% больше чем за аналогичный период прошлого года;

RENAULT — 3839 шт. (-5% к АППГ);

VOLKSWAGEN — 3692 шт. (+ 44% к АППГ);

SKODA — 2513 (+ 5% к АППГ);

NISSAN — 2403 шт. (+ 21% к АППГ).

В то же время ТОП-5 рынка новых авто по моделям выглядит следующим образом:

RENAULT Duster — 1450 шт.

TOYOTA RAV-4 — 1382 шт.

AUDI A3 — 1355 шт.

VOLKSWAGEN Golf — 1329 шт.

TOYOTA Camry — 1251 шт.