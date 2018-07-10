Межбанк: доллар продолжил снижение

Во вторник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 26,200 / 26,240 UAH/USD виртуально – без сделок.

На таких же показателях курс продержался до 10:45, после чего безналичный доллар ступенчато пошел вниз. Так, к 10:45 зафиксированы уровни 26,200 / 26, 220. Доллар продолжал снижение, и уже к 10:55 курс оказался на уровнях 26,1950 / 26, 2150 UAH/USD.

А к 11.10 уровни продемонстрировали 26,1900 / 26,2000 UAH/USD. На этих позициях курс зафиксировался и до 11.30.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,200 / 26,240

евро – 30,853 / 30,885

российский рубль – 0,4174 / 0,4182

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1726 / 1,1727

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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