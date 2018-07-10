H&M объявил дату открытия первого магазина в Украине

Шведский международный ритейлер H&M объявил, что первый украинский магазин откроет свои двери 18 августа в Lavina Mall на улице Берковецкой, 6д.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе H&M во вторник, 10 июля.

Открытие состоится в 12:00, магазин будет работать до 22:00. Магазин займет площадь 2 900 квадратных метров.

“Первый украинский магазин H&M представит полный ассортимент одежды и аксессуаров… в частности, принтованную коллекцию GP & J Baker x H&M. Позже бренд представит глобальные линии, например, недавно анонсированную MOSCHINO [tv] H & M, и коллекцию Holiday”, – говорится в сообщении.

Также в магазине будут представлены товары для дома H&M Home.

Справка Finance.ua

Шведская Hennes & Mauritz AB (развивает сеть H&M) – основана в Швеции в 1947 году, одна из крупнейших торговых компаний в мире. По данным ритейлера, сейчас он руководит сетью из 47 онлайн-платформ и свыше 4,7 тыс. магазинов на 69 международных рынках, включая франчайзинговые. Количество сотрудников составляет более 171 тыс. лиц.