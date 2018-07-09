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Убытки в 100 млрд евро: Порошенко рассказал, что натворила Россия на Донбассе

Убытки в 100 млрд евро: Порошенко рассказал, что натворила Россия на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил по итогам саммита Украина – ЕС, что Украина потеряла 100 миллиардов евро от агрессии России, а также погибло огромное количество людей.

Об этом он сказал на совместной с руководством ЕС пресс-конференции.

Он объяснил, что нужно делать для недопущения дальнейших человеческих и финансовых потерь на востоке Украины.

“Это уже четвертый саммит, где мы обсуждали российскую агрессию против Украины, которая уже унесла 10 тысяч жизней и принесла экономические потери в 100 млрд евро. Мы должны закрыть неконтролируемую часть границы с государством-агрессором и обеспечить имплементацию Минских соглашений”, – заявил Порошенко.

Кроме того, он призвал Россию поддержать развертывания многонациональной миротворческой операции под руководством ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая временно неподконтрольную Украине часть границы с Россией.

Напомним, эксперты аналитического центра Atlantic Council подсчитали колоссальные потери Украины от оккупации Крыма и Донбасса. На востоке Украины в ходе боевых действий была разрушена инфраструктура. В исследовании эксперты оценили убытки от войны в 9,5 млрд долларов.

По материалам Сегодня
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