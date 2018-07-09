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Межбанк: курс безналичного доллара снизился

Межбанк: курс безналичного доллара снизился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу продолжил свое укрепление и в понедельник – до уровня 26,22 UAH/USD.

Торги на межбанке открылись в диапазоне 26,25-26,30 UAH/USD. Со временем котировки сузились до уровня в 26,25 / 26,28 UAH/USD. В 10.55 курс доллара снизился до 26,24 / 26,26 UAH/USD.

К 12.30 гривна продолжила укрепляться продемонстрировав котировки 26,23 /26,25 UAH/USD. К 14.50 тенденция продолжилась, и котировки показали уровень в 26,22/26,25 UAH/USD. Такими они оставались и до завершения торгов. Нацбанк на межбанк в понедельник не выходил.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривны на межбанке составлял 26,2499 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,220 / 26,250
евро – 30,896 / 30,914
российский рубль – 0,4174 / 0,4181

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1756 / 1,1757

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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