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Доллар снижается к евро пятую сессию подряд

Доллар снижается к евро пятую сессию подряд

Курс доллара США опускается в паре с евро в ходе пятой сессии подряд из-за роста спроса инвесторов на более рисковые активы.

Курс евро к доллару к 15:44 вырос до $1,1784 по сравнению с $1,1746 на закрытие торгов в прошлую пятницу. Пара доллар/иена торгуется на уровне 110,46 иены против 110,47 иены.

Курс евро к иене на торгах в понедельник составляет 130,17 иены по сравнению с 129,76 иены на закрытие предыдущей сессии.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,25%.

Интерес к рисковым активам восстанавливается после того, как Китай и США объявили о взаимных пошлинах на прошлой неделе, поскольку такие действия уже учтены в текущих котировках.

Свидетельством этого стал уверенный подъем фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,2%, что является максимальным ростом с 4 июня.

Тем временем курс фунта к доллару США подскочил в ходе торгов на 0,5%, до $1,3345 по сравнению с $1,3283 на закрытие предыдущей сессии.

Как сообщалось, в минувшую пятницу правительство Великобритании в целом согласовало единую переговорную позицию в преддверии решающей фазы переговоров по выходу страны из Европейского Союза. Через 48 часов после завершения заседания правительства министр по делам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку, а на его место был назначен Доминик Рааб, занимавший до этого должность министра юстиции и министра жилищного строительства.

По материалам Энергофинпром
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