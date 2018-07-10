Кения будет раздавать интернет с воздушных шаров

Правительство Кении объявило о том, что они планируют провести интернет в отдаленные части страны с помощью технологии проекта Loon. Он предусматривает раздачу высокоскоростного интернета с воздушных шаров; при этом власти уже начали переговоры с мобильными операторами, чтобы быстрее реализовать свои идеи

Конкретных дат реализация пока нет, однако правительство надеется представить его первые результаты к 2020 году. Пока же переговоры ведутся со всеми операторами страны — их всего четыре: Safaricom, Airtel Kenya, Faiba и Telkom Kenya. Не исключается, что в Loon будут участвовать все из них.

«Пока налаживаем контакты. Надеемся, вскоре мы сможем провести интернет практически в каждый уголок страны», — отметил министр связи Кении Джо Мучеру.

В случае успеха правительство Кении реализует стратегическую цель, которая объявлялась перед последними выборами — обеспечить качественной связью все 45 миллионов граждан страны. Сегодня доступ к интернету имеют лишь жители больших городов — около 39%, несмотря на то, что мобильными телефонами пользуются 90% страны.