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KPMG проведет аудит Укрнафты

KPMG проведет аудит Укрнафты

Нафтогаз заключил контракт с аудиторской компанией KPMG на проведение аудита внутренних бизнес-процессов и операционной деятельности Укрнафты.

Тендер по закупке аудиторских услуг размещен в системе ProZorro.

Аудит должен проверить деятельность ПАО “Укрнафта” с января 2014 года по июнь 2018 года включительно.

Дата подписания контракта – 6 июля 2018 года. Дата завершения действия – 31 декабря 2018 года.

Стоимость контракта составляет 999,9 тыс. грн.

Справка Finance.ua

  • KPMG осуществляет свою деятельность в Украине с 1992 года и предоставляет услуги по аудиту, налогообложению, бухгалтерскому учету, а также консультационные услуги по финансовым вопросам ведущим отечественным и международным предприятиям и организациям.
  • KPMG – одна из аудиторских компаний большой четверки наряду с Deloitte, Ernst &Young. Международная штаб-квартира расположена в Амстелвене. Офисы KPMG открыты в Киеве и Львове.
По материалам УКРИНФОРМ
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