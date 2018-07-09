KPMG проведет аудит Укрнафты

Нафтогаз заключил контракт с аудиторской компанией KPMG на проведение аудита внутренних бизнес-процессов и операционной деятельности Укрнафты.

Тендер по закупке аудиторских услуг размещен в системе ProZorro.

Аудит должен проверить деятельность ПАО “Укрнафта” с января 2014 года по июнь 2018 года включительно.

Дата подписания контракта – 6 июля 2018 года. Дата завершения действия – 31 декабря 2018 года.

Стоимость контракта составляет 999,9 тыс. грн.

Справка Finance.ua

KPMG осуществляет свою деятельность в Украине с 1992 года и предоставляет услуги по аудиту, налогообложению, бухгалтерскому учету, а также консультационные услуги по финансовым вопросам ведущим отечественным и международным предприятиям и организациям.