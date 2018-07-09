Илон Маск создал подводную лодку из трубы от ракеты

Илон Маск опубликовал видео испытаний небольшой подводной лодки. Корпус рассчитанной на одного человека мини-субмарины сделан из легкой трубы, используемой для перекачки жидкого кислорода в ракетах Falcon: под водой ее легко смогут передвигать два дайвера.

Предполагается, что подводную лодку будут использовать для спасения детей, пропавших в тайском пещерном комплексе Тхам Луанг Нанг Нон 23 июня. Испытания прошли в бассейне одной из школ Лос-Анджелеса, сообщается в твиттере Маска.

Маск, выразивший уверенность в том, что тайское правительство контролирует ситуацию, все же предложил несколько вариантов, среди которых — использование бурильных машин его компании The Boring Company (в августе она получила разрешение на строительство тоннеля в Лос-Анджелесе) и откачка воды из пещеры с помощью специального насоса. Шестого июля он отправил в Тайланд инженеров SpaceX и The Boring Company, а на следующий день сообщил, что основной способ решения проблемы, который Маск может предложить на данный момент, — строительство сверхмалой подводной лодки.

По задумке Маска, для создания подобной мини-субмарины можно взять легкие и прочные трубы, используемые для перекачки жидкого кислорода в ракетах Falcon: лодка должна быть “достаточно легкой для переноски двумя дайверами” и “достаточно маленькой, чтобы пролезть в узкие щели”.

Справка Finance.ua

23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков футболистов и их тренер. Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.