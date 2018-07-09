Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 102 0

Илон Маск создал подводную лодку из трубы от ракеты

Илон Маск создал подводную лодку из трубы от ракеты

Илон Маск опубликовал видео испытаний небольшой подводной лодки. Корпус рассчитанной на одного человека мини-субмарины сделан из легкой трубы, используемой для перекачки жидкого кислорода в ракетах Falcon: под водой ее легко смогут передвигать два дайвера.

Предполагается, что подводную лодку будут использовать для спасения детей, пропавших в тайском пещерном комплексе Тхам Луанг Нанг Нон 23 июня. Испытания прошли в бассейне одной из школ Лос-Анджелеса, сообщается в твиттере Маска.

Маск, выразивший уверенность в том, что тайское правительство контролирует ситуацию, все же предложил несколько вариантов, среди которых — использование бурильных машин его компании The Boring Company (в августе она получила разрешение на строительство тоннеля в Лос-Анджелесе) и откачка воды из пещеры с помощью специального насоса. Шестого июля он отправил в Тайланд инженеров SpaceX и The Boring Company, а на следующий день сообщил, что основной способ решения проблемы, который Маск может предложить на данный момент, — строительство сверхмалой подводной лодки.

По задумке Маска, для создания подобной мини-субмарины можно взять легкие и прочные трубы, используемые для перекачки жидкого кислорода в ракетах Falcon: лодка должна быть “достаточно легкой для переноски двумя дайверами” и “достаточно маленькой, чтобы пролезть в узкие щели”.

Справка Finance.ua

  • 23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков футболистов и их тренер. Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.
  • Отмечалось, что дети могут остаться в пещере на несколько месяцев, поскольку пещера регулярно затапливается во время сезона дождей, который длится до сентября – октября.
По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018