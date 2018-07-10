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Рассекречен внешний вид новой Nokia X5

Рассекречен внешний вид новой Nokia X5

Еще не привыкли к смартфонам Nokia с вырезом в верхней части? Ничего, все впереди: вслед за “монобровным” Nokia X6 появится Nokia X5. Его изображения опубликовал источник.

Как видим, вырез в верхней части есть, и он гораздо шире, чем в Nokia X6. Но в остальном никаких отличий, а тыльные панели X5 и X6, кажется, и вовсе оформлены будто под копирку.

Официальная премьера Nokia X5 запланирована на 11 июля, смартфон представят в Пекине. По предварительной информации, он получит экран диагональю 5,9 дюйма разрешением HD+, 3-6 ГБ оперативной и 32-64 ГБ встроенной флэш-памяти, восьмиядерный процессор в составе SoC MediaTek и аккумуляторную батарею емкостью 3000 мА·ч.

По материалам bigmir.net
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