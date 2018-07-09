«Карпатыгаз» погасило задолженность перед Сбербанком

ООО «Карпатыгаз» в полном объеме погасило перед АО «Сбербанк» задолженность, которая возникла у «Карпатыгаз» как оператора по договору о совместной деятельности. Вследствие добровольного погашения задолженности со стороны заемщика, банк отказался от судебных процедур по взысканию задолженности.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Сбербанк».

Отметим, что общая сумма финансовых обязательств ООО «Карпатыгаз» перед АО «Сбербанк» в разные периоды составляла около 50 млн долл США.

Привлеченные кредитные средства были направлены, в частности, на приобретение у всемирно известного производителя Solar Turbines International Company (США) сверхсовременных компрессоров для строительства дожимных компрессорных станций.

Справка Finance.ua

ООО «Карпатыгаз» зарегистрировано в 1998 году. Осуществляет свою деятельность в сфере добычи, поставки, транспортировки, хранения нефти, газа и газового конденсата и др.

В 2010 года владельцем ООО «Карпатыгаз» становится компания Мисен Энтерпрайзис АБ (Misen Enterprises AB), зарегистрированная в Стокгольме, Швеция.

По данным НБУ , «Сбербанк” входит в ТОП -10 крупнейших банков страны по размеру активов.