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«Карпатыгаз» погасило задолженность перед Сбербанком

«Карпатыгаз» погасило задолженность перед Сбербанком

ООО «Карпатыгаз» в полном объеме погасило перед АО «Сбербанк» задолженность, которая возникла у «Карпатыгаз» как оператора по договору о совместной деятельности. Вследствие добровольного погашения задолженности со стороны заемщика, банк отказался от судебных процедур по взысканию задолженности.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Сбербанк».

Отметим, что общая сумма финансовых обязательств ООО «Карпатыгаз» перед АО «Сбербанк» в разные периоды составляла около 50 млн долл США.

Привлеченные кредитные средства были направлены, в частности, на приобретение у всемирно известного производителя Solar Turbines International Company (США) сверхсовременных компрессоров для строительства дожимных компрессорных станций.

Справка Finance.ua

  • ООО «Карпатыгаз» зарегистрировано в 1998 году. Осуществляет свою деятельность в сфере добычи, поставки, транспортировки, хранения нефти, газа и газового конденсата и др.
  • В 2010 года владельцем ООО «Карпатыгаз» становится компания Мисен Энтерпрайзис АБ (Misen Enterprises AB), зарегистрированная в Стокгольме, Швеция.
  • По данным НБУ, «Сбербанк” входит в ТОП-10 крупнейших банков страны по размеру активов.
  • Банк обслуживает более 800 тыс. частных лиц, 40 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса, 4 тыс. корпоративных клиентов.
По материалам Finance.UA
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