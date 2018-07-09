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Межбанк: курс начал неделю со снижения

Межбанк: курс начал неделю со снижения

Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 26,25 / 26,30 UAH/USD виртуально – без сделок.

До 10.50 курс оставался на данных показателях, после чего пошел на снижение и продемонстрировал уровень в 26,25 / 26,28 UAH/USD. За пять минут – до 10.55 курс снизился до 26,24 / 26,26 UAH/USD.

На этих уровнях курс и зафиксировался по состоянию на 11.30.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,25 / 26,30
евро – 30,927 / 30,948
российский рубль – 0,4170 / 0,4176

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1771 / 1,1772

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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