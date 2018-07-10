Политиков выгонят из госбанков

Верховная Рада поддержала реформу корпоративного управления в госбанках. Новые правила призваны снизить коррупционные риски в кредитной политике Ощадбанка и Укрэксимбанка и открыть дорогу к приватизации государственных активов – ЕБРР уже готов стать миноритарием Ощадбанка.

Долгожданный надзор

Парламент в четверг провел реформу корпоративного управления в государственных банках – Ощадбанке и Укрэксимбанке. Законопроект № 8331-д об «усовершенствовании функционирования финансового сектора в Украине» был принят во втором чтении и в целом.

Изменить корпоративное управление в госбанках Минфин захотел еще три года назад, но проект закона обнародовал лишь год назад. Минфин тогда предложил формировать набсоветы госбанков из семи человек: по одному представителю от правительства и президента, а пять членов совета должны быть независимыми. Эту модель предложили вместо нынешних набсоветов, в которые может входить 15 человек: по пять представителей от Верховной Рады, Кабмина и президента.

«Корпоративному управлению в Ощадбанке и Укрэксимбанке быть! Дискуссия длительностью почти три года, начатая еще Наталией Яресько и Артемом Шевалевым, продолженная мной и Юрием Буцой, завершилась принятием закона 263 голосами», – отреагировала на результаты голосования и. о. министра финансов Оксана Маркарова.

Финальная версия закона отличается от первоначальной идеи. В набсовете будет девять человек: шесть независимых членов и по одному представителю от президента, правительства и парламента.

Рассмотрение законопроекта было стремительным: только 4 июля и. о. главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко внес в Раду законопроект № 8331-д, как 5 июля он был принят сразу за основу и в целом. Но перед его быстрым принятием были многочисленные провалы голосования аналогичных законопроектов.

Что же приняли депутаты

В законе выписаны критерии независимости членов набсовета, которые будут выбираться на конкурсе. В конкурсную комиссию войдут три представителя от Кабмина и по одному – от президента и профильного комитета Рады. Представители международных финансовых организаций получат право совещательного голоса в работе этой конкурсной комиссии. Набсоветы будут формироваться на три года, после чего будет объявляться новый конкурс.

Прописаны полномочия членов набсоветов и основания для их досрочного прекращения. Также правительство на основании одной из трех указанных в законе причин сможет на шесть месяцев отстранять члена набсовета от выполнения своих полномочий.

Законом разрешается передача членам набсовета и Минфину информации, которая содержит банковскую тайну, если эта информация необходима для «проведения мониторинга работы госбанка и состояния выполнения стратегии развития госбанка». На госбанки не будет распространяться действие закона «Об управлении объектами государственной собственности».

Вне политики

Главная задача реформы – избавить госбанки от политического влияния и наделить их работающими набсоветами. «Независимый наблюдательный совет должен минимизировать влияние политиков и чиновников на операционную деятельность госбанков. Это уменьшит коррупционные риски, а также риски использования банков в политических и популистских целях», – надеется заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский. Набсовет Укрэксимбанка только в июне получил кворум (10 членов из 15), когда президент ввел в совет Алексея Перевезенцева. Квота парламента до сих пор не заполнена. Отсутствует работающий набсовет и в Ощадбанке, но в этом госбанке, в отличие от Укрэксимбанка, хотя бы идут на контакт с Минфином и отчитываются о динамике своей работы.

По мнению Дмитрия Яблоновского, реформа корпоративного управления – это не только создание независимого набсовета, но и обеспечение равных правил игры для государственных и частных банков. «Реформа корпоративного управления, безусловно, не является панацеей от проблем, которые накопились в госбанках, но это шаг в правильном направлении», – подчеркивает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Госбанки пока остаются лидерами по объему проблемных активов, а политически мотивированное кредитование – ключевой риск, которому подвергаются госбанки. В Нацбанке неоднократно признавали, что часть проблемного портфеля госбанков – это «политические» кредиты, выданные компаниям, близким к власти, и зачастую на льготных условиях. Строительство солнечных электростанций в Крыму компаниями братьев Клюевых кредитовалось в Ощадбанке. Были и более «свежие» примеры выдачи кредитов бизнесменам, например, связанным с «Народным фронтом».

«Независимые члены набсовета не гарантируют, что такая практика не повторится в будущем, но уменьшают ее за счет функций контроля деятельности правления банка», – надеется Михаил Демкив. «Конечно, реформа сама по себе не решит проблем в деятельности и балансах госбанков, но создаст благоприятные для их решения условия», – уверена исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Кроме того, начатая реформа позволит дать старт процессу приватизации госбанков, как это предусмотрено Основами стратегического реформирования государственного банковского сектора, утвержденными Минфином в феврале. «Теперь ЕБРР может ускорить сотрудничество с Ощадбанком», – заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж. «Впереди не только огромная и сложная работа, но и колоссальные возможности и перспективы, ведь реформа корпоративного управления была ключевым требованием дальнейшего углубления стратегического партнерства Ощадбанка с ЕБРР. Реформа корпоративного управления государственных банков – показательный пример последовательности государственной политики, командной работы и политической синергии, а это то, чего так часто не хватает», – заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Кто придет в набсоветы

Многое будет зависеть от того, кто именно войдет в состав набсоветов госбанков. Согласно закону, независимые члены назначаются Кабмином по рекомендациям конкурсной комиссии. Очевидно, что процесс отбора не будет быстрым. «Мы видели как позитивные прецеденты, например, формирование набсовета ПриватБанка, так и срывы и затягивание конкурсов», – говорит Михаил Демкив. «На самом деле это только начало тяжелой работы, достаточно посмотреть на процесс создания набсоветов в «Нафтогазе», «Укрзализныце» и «Укрэнерго». В то же время это колоссальные возможности для развития сегмента государственного банкинга – от активизации работы с «проблемкой» к разгрузке портфелей NPL, к укреплению позиций на рынках капитала», – считает экс-замминистра финансов, независимый член набсовета ПриватБанка Артем Шевалев.

Михаил Демкив не исключает, что после проведения конкурсов начнется волна «зрады» по поводу окладов членов советов, которые, вероятно, будут рыночными, то есть высокими. «На данный момент это неоплачиваемые должности. Хотя за неэффективное кредитование госбанками в прошлом государству пришлось заплатить миллиарды долларов», – говорит Михаил Демкив. В ЕБРР подсчитывали, что на капитализацию госбанков Украина с 2008 года потратила $15 млрд.

Среди независимых членов могут оказаться как местные банкиры, так и приглашенные из-за рубежа, как в набсоветах Укргазбанка и ПриватБанка. «При отборе основные критерии – независимость (отсутствие конфликта интересов) и компетентность (наличие релевантного опыта). Никакие условия относительно происхождения кандидата не ставятся. Однако очевидно, что найти человека с релевантным опытом и при этом не имеющего конфликта интересов, иногда легче за рубежом», – говорит Дмитрий Яблоновский.

Какие поставлены задачи

Государство должно будет поставить задачи перед новыми набсоветами. «Основная задача набсовета – имплементация принятой стратегии, которая содержит не просто направления работы банков, но и план их реализации. Своевременная имплементация стратегии – наиболее важный критерий», – уверен Дмитрий Яблоновский. Он уточнил, что вовлеченность членов набсоветов в деятельность компаний, как правило, ограничена кругом функций, которые закреплены законами, уставом и внутренними документами банка. «Эффективна практика, когда набсовет отдает на аутсорс сбор информации и разработку документов. Но при этом набсовет после утверждения таких документов несет ответственность за их реализацию», – поясняет эксперт.

Подобная практика сформировалась в набсовете ПриватБанка, который активно привлекает платных консультантов. «История с ПриватБанком уникальна по масштабу и специфике связанных с бывшими акционерами проблем, ее нельзя оценивать по шаблонам, применимым для обычных банков. Кроме того, решения принимает все же набсовет ПриватБанка, а не внешние эксперты, и профессиональная экспертиза со стороны привлекается для максимизации качества важнейших управленческих решений и действий, учитывая особенность Украины», – считает Елена Коробкова. Она подчеркнула, что другие банки (и не только банки) также привлекают консультантов для поиска топ-менеджеров, продажи активов или привлечения инвестиций, но их действия не привлекают такого внимания, как аналогичные шаги государственного ПриватБанка.

Поэтому эффективность действий набсовета нужно оценивать по результатам банка. «Наиболее показательными критериями изменений станут индикаторы операционной эффективности (соотношение операционной прибыли и активов должно повышаться), концентрации риска в кредитах предприятиям госсектора (должна снижаться) и доли проблемных кредитов (должна снижаться). Также достижением станет отсутствие необходимости в дальнейшей докапитализации этих банков за счет бюджета», – перечислила Елена Коробкова.

Виктория Руденко