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Нафтогаз подал новый иск против Газпрома на $12 млрд

Нафтогаз подал новый иск против Газпрома на $12 млрд

НАК Нафтогаз Украины подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит в рамках действующего контракта с российским Газпромом. Сумма требований составляет минимум $11,58 млрд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нафтогаза в пятницу, 6 июля.

“Нафтогаз требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд, не считая процентов”, – заявили в НАКе.

Контракт на транзит между Нафтогазом и Газпромом дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню.

В своем решении от 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование Нафтогаза о пересмотре тарифа.

“Таким образом требование Нафтогаза о пересмотре тарифа по сути осталось нерешенным”, – подчеркнули в украинском госхолдинге.

В марте 2018 года Нафтогаз направил Газпрому запрос на пересмотр тарифа и инициировал переговоры согласно контракту. Основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы, в частности правил установления тарифов на транзит, после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню.

В НАКе отметили, что Газпром занял на переговорах неконструктивную позицию, “вынудив Нафтогаз обратиться в арбитраж, как предусмотрено в контракте”.

По материалам НВ
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