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Регионы Украины с самыми высокими зарплатами

Регионы Украины с самыми высокими зарплатами

В январе-мае 2018 года в четырех регионах заработная плата превысила среднюю по Украине: город Киев, Донецкая, Киевская и Днепропетровская области.

Об этом свидетельствуют на данные Госстатистики.

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“Средний размер оплаты труда во всех регионах был выше уровня минимальной заработной платы, вместе с тем только в четырех из них заработная плата превысила среднюю по Украине: г. Киев – 12 721 грн, Донецкая область – 9 173 грн, Киевская – 8 392 грн и Днепропетровска – 8 237 грн”, – говорится в сообщении.

При этом, низкий уровень заработной платы, который не превышал 79% от среднего по экономике, наблюдался в Херсонской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Также сообщается, что в январе-мая 2018 года размер средней номинальной заработной платы составлял 8 225 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 26,7%. А реальные заработные платы выросли на 11,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По материалам УНН
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