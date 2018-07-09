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Украина возьмет €75 миллионов кредита ЕИБ на безопасность дорог

Украина возьмет €75 миллионов кредита ЕИБ на безопасность дорог

На саммите Украина-ЕС 9 июля в Брюсселе правительство Украины и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подпишут финансовое соглашение на реализацию проекта по повышению безопасности автомобильных дорог.

Об этом сообщили в Представительстве Украины при Европейском Союзе.

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Подписание соглашения позволит привлечь кредит от ЕИБ в размере 75 млн евро, необходимых для финансирования проекта.

Им предусмотрено осуществление мероприятий, направленных на снижение уровня смертности, травматизма на территориях городов, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, создание безопасных условий передвижения для участников дорожного движения, повышение комфорта передвижения по городу и другие мероприятия с целью устранения системных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения в Украине.

Реализацию проекта планируется осуществить в городах Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Киеве, Каменце-Подольском.

По материалам УКРИНФОРМ
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