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Межбанк: дальнейшего укрепления гривны не произошло

Межбанк: дальнейшего укрепления гривны не произошло

В пятницу валютный рынок порадовал наблюдателей своей статистикой, чего мы не можем сказать о курсе.

За счет активности крупных операторов объемы операций оказались нехарактерными для конца рабочей недели и укороченной торговой сессии. Заключено 644 сделки на сумму 438,74 млн долларов, что по сумме является почти максимальным результатом за период с 2 по 6 июля (только 5 числа было чуть больше – 442,36 млн долларов).

Что касается дальнейшего укрепления гривны, то фактически его не произошло.

С утренних 26,27/26,33 гривен к 11 часам доллар чуть снизился до 26,29/26,31 и находился в этих пределах до полудня. Но за счет роста спроса на валюту после 12 часов доллар быстро вернул себе утраченные с утра позиции – 27,31/26,33 гривен к обеду и находился в этих пределах до самого завершения сессии.

НБУ не выходил на межбанк в публичном формате аукциона. Большинство сделок прошло в коридоре 26,3160-26,3313 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,31 / 26,33
евро – 30,81 / 30,82
российский рубль – 0,415/ 0,416

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1755 / 1,1756

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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