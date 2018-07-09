За три года “зеленая” энергетика получила более €1 миллиарда инвестиций

За последние три года в украинские проекты по альтернативной энергетике было инвестировано более 1,1 миллиарда евро.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

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«Положительная динамика установления новых мощностей в возобновляемой энергетике показывает, что те законодательные стимулы, которые разрабатывали правительство, парламент, Госэнергоэффективности и эксперты, работают. Так, за три года в отечественные «зеленые» проекты инвестировано более 1,1 млрд евро», – сообщил Савчук.

Он высказал мнение, что перспективными направлениями инвестиций могут стать заводы по производству солнечных панелей и сооружение биогазовых установок.

«Учитывая тенденции развития рынка «зеленых» проектов, для инвесторов крайне интересными могут быть проекты по открытию заводов по производству солнечных панелей, ведь на это оборудование стремительно растет спрос среди частных домохозяйств», – пояснил Савчук.

Кроме того, значительный неиспользованный потенциал имеет такой ресурс, как мусор. При переработке мусора и дальнейшем производстве энергии можно замещать в эквиваленте до 1 млрд кубометров газа в год.