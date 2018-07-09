Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 38 0

За три года “зеленая” энергетика получила более €1 миллиарда инвестиций

За три года “зеленая” энергетика получила более €1 миллиарда инвестиций

За последние три года в украинские проекты по альтернативной энергетике было инвестировано более 1,1 миллиарда евро.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Читайте также: Норвежская компания построит в Украине три солнечных электростанции

«Положительная динамика установления новых мощностей в возобновляемой энергетике показывает, что те законодательные стимулы, которые разрабатывали правительство, парламент, Госэнергоэффективности и эксперты, работают. Так, за три года в отечественные «зеленые» проекты инвестировано более 1,1 млрд евро», – сообщил Савчук.

Он высказал мнение, что перспективными направлениями инвестиций могут стать заводы по производству солнечных панелей и сооружение биогазовых установок.

«Учитывая тенденции развития рынка «зеленых» проектов, для инвесторов крайне интересными могут быть проекты по открытию заводов по производству солнечных панелей, ведь на это оборудование стремительно растет спрос среди частных домохозяйств», – пояснил Савчук.

Кроме того, значительный неиспользованный потенциал имеет такой ресурс, как мусор. При переработке мусора и дальнейшем производстве энергии можно замещать в эквиваленте до 1 млрд кубометров газа в год.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018