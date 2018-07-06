Облгазы проверят на предмет злоупотреблений при установке счетчиков газа

Антимонопольный комитет проверит, не злоупотрябляют ли облгазы требованием установки счетчиков природного газа с дистанционной передачей данных.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Малый и средний бизнес, а также бюджетные учреждения должны установить новые счетчики учета природного газа, которые позволят вести автоматический учет потребления газа. Такое требование предусмотрено в Кодексе газораспределительных систем.

Автоматизированный учет нужен для внедрения суточной балансировки газа и дальнейшей либерализации рынка природного газа в Украине.

Однако комитет получил множество жалоб от предпринимателей на действия облгазов при установке новых счетчиков. Также предприниматели жалуются на дороговизну новых счетчиков.

В связи с чем, АМКУ начал исследование на рынке распределения природного газа.

Территориальным отделениям комитета поручено проверить, требуют ли облгазы покупать новые счетчики у конкретного поставщика и/или производителя с четко определенными техническими параметрами.

Также, необходимо проверить, навязывают ли облгазы определенный круг подрядчиков по установке счетчиков.

Помимо этого, необходимо провести мониторинг цен на счетчики и услуги по их установке (монтаж средств дистанционной передачи данных, настройка каналов связи и передачи данных и проверка достоверности переданных данных).

Если обнаружатся нарушения законодательства о конкуренции, комитет пообещал принять меры.

Справка Finance.ua

с 1 августа 2018 года в Украине должна заработать суточная балансировка природного газа. Оператор газотранспортной системы “Укртрансгаз” с осени 2017 года тестировал специальную платформу для ежедневного обмена информацией о продаже, покупке и потреблении природного газа.

Однако с апреля 2018 года работа над платформой приостановлена и “Укртрансгаз” просит отложить введение суточной балансировки в Украине.