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Alstom готов предоставить Украине локомотив для тестирования

Alstom готов предоставить Украине локомотив для тестирования

Один из крупнейших мировых производителей железнодорожной тяги Alstom готов предоставить Украине для тестирования свой локомотив при соответствующей договоренности с “Укрзализныцей”.

Об этом в ходе интервью ЦТС сообщил директор Alstom в Западной и Центральной Азии Бернард Пелль.

“Да, мы сможем предоставить локомотив для тестирования в Украине”, – отметил он, отвечая на вопрос о том, сможет ли “Укрзализныця” опробовать предлагаемую ей технику в случае достижения соответствующей договоренности.

Напомним, в французской компании Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года.

В начале июля Alstom, один из мировых лидеров по производству железнодорожного подвижного состава, открыла свое представительство в Киеве.

По материалам Економічна Правда
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