Alstom готов предоставить Украине локомотив для тестирования

Один из крупнейших мировых производителей железнодорожной тяги Alstom готов предоставить Украине для тестирования свой локомотив при соответствующей договоренности с “Укрзализныцей”.

Об этом в ходе интервью ЦТС сообщил директор Alstom в Западной и Центральной Азии Бернард Пелль.

“Да, мы сможем предоставить локомотив для тестирования в Украине”, – отметил он, отвечая на вопрос о том, сможет ли “Укрзализныця” опробовать предлагаемую ей технику в случае достижения соответствующей договоренности.

Напомним, в французской компании Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года.

В начале июля Alstom, один из мировых лидеров по производству железнодорожного подвижного состава, открыла свое представительство в Киеве.