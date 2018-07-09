Водителям готовят подорожание в пределах 10-20%

Страховщики обсуждают возможность увеличения стоимости ОСАГО для водителей. Речь может идти о подорожании в пределах 10-20%. Это связано с тем, что в Украине давно не пересматривались тарифы на страхование и компании сейчас терпят убытки. А впереди — принятие нового закона о страховании, который уж точно сделает страховые услуги дороже, но одновременно и поднимет размер выплат. Об этом Autonews.ua сообщил генеральный директор Ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслав Черняховский.

Коэффициенты меняться не будут, но есть рекомендация в рамках допустимой вилки подходить к максимальной границе тарифов, говорит Вячеслав Черняховский.

«Дело в том, что цены не менялись с 2010 года, тогда как курс доллара вырос в 3,5 раза. Средняя выплата была 8000 грн, а сейчас 17000 грн. Также выросла частота выплат, что связано с большим количеством ДТП, в том числе и по вине «евроблях». В прошлом году мы выплатили почти 2 млрд грн. Я думаю, что многие компании вплотную подошли к границе прибыльности, дальше которой будут убытки» — сказал Вячеслав Черняховский.

По его словам, рекомендация не носит обязательного характера, да и размер страховки зависит от того, где зарегистрирован автомобиль — для села тариф будет меньше, для города-миллионника больше. (Регистрируя авто в маленьком населенном пункте, к слову, можно немного сэкономить на страховании). Но если говорить о Киеве, то речь может идти о подорожании на 10-20%.

“Я думаю, это будет очень несущественное подорожание. На 5-10-15%, до 20% — в зависимости о того, кто под какие коэффициенты страховал. В любом случае это будет в рамках действующих коэффициентов. Цены не пересматриваются”, — сказал Autonews.ua Вячеслав Черняховский.

ЖДУТ НОВОГО ЗАКОНА

К слову, подорожание страховок уже давно назрело для украинских водителей. Дело в том, что нынешний лимит в 100 тыс грн сильно устарел и часто не покрывает стоимости ремонта автомобилей. По статистике, если раньше за пределы лимита «вылетали» 2-3% ДТП, то сегодня уже примерно в 7% случаев 100 тыс. не хватает.

«Людям приходится доплачивать. Так что нам нужно двигаться не к тому, что у нас самая дешевая страховка в Европе, а к тому, что может она подорожает на 30-50%, но люди будут ездить защищенными. Если сегодня одна заправка бензина на неделю обходится в 1500 грн, а средняя стоимость годовая страховки по Украине — 500 грн, то о чем говорить?

В законопроекте №3670, который лежит в Верховной Раде, прописаны эти варианты и усиление гарантийной функции МТСБУ. Если какая-то компания уходит из рынка, то чтобы не ждать по 5-6 лет банкротства этой компании, а сразу выплачивать водителям деньги. Естественно, это будет стоить каких-то денег, но лимиты выплат будут не 100 тыс грн, а 500 тыс. Если лимит поднимут в 5 раз, то цена поднимется, может быть, в 2 раза. Все это будет обсуждаться с водителями. Качество должно улучшиться, потому, что сейчас у нас очень советская страховка”, — подвел итог Вячеслав Черняховский.

Андрей Довгань