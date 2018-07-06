Украина возобновила поиски нефти и газа в Черном море

Украинское научно-исследовательское судно “Искатель” начинает работы по поиску нефти и газа на Северо-западном шельфе Черного моря. Об этом в Facebook сообщил и.о. председателя Госгеонедр Олег Кирилюк.

По его словам, “Искатель” является уникальным судном для выполнения сейсморазведочных работ как обычной среднечастотной и высокочастотной модификации. Судно оснащено двигателями с низким уровнем шума, что позволяет обеспечить высокое качество сейсмического материала и его геологическую информативность.

Работы пройдут в течении пятнадцати дней в районах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба. Исследования будут проводится на 7 тыс. км шельфа.

Кирилюк отметил, что южный регион Украины является наименее изученным и одним из самых перспективных для добычи углеводородов. Шельф Черного моря освоен всего на 4%. Ученые считают, что запасы газа могут составить не менее 40 млрд куб. м газа на площади 7 тыс. кв. м.

Предприятие «Причерноморье ГРГП» планирует провести комплексные геофизические и геохимические исследования, чтобы подготовить перспективные объекты к поисково-разведочному бурению.