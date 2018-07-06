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В СЕТАМ продают родстер Morgan Aero 8 за 3 млн грн за долги по кредиту

В СЕТАМ продают родстер Morgan Aero 8 за 3 млн грн за долги по кредиту

В системе продажи арестованного имущества появился лот Morgan Aero 8, который продают за 3,1 миллиона гривен из-за задолженности его владельца перед банком.

Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия СЕТАМ (Система электронных торгов арестованным имуществом).

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В частности, отмечается, что задолженность по кредиту бывшего владельца машины составляет 1,77 миллиона гривен.

«Родстер, мягкий верх складывается вручную, имеет мотор BMW V8 4.4 с 286 лошадиными силами. Под алюминиевым кузовом каркас из ясеня, облаченный в металлические листовые панели на платформе из «крылатого» металла. Авто может разгоняться до 257 км/ч, а на разгон до сотни требуется менее пяти секунд», — говорится в описании лота.

По материалам hromadske.tv
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