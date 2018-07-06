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Межбанк: ожидается борьба интересов крупных игроков

Межбанк: ожидается борьба интересов крупных игроков

В пятницу на валютном рынке ожидается ситуативная борьба курсовых интересов крупных игроков. После перекосов спроса и предложения в среду из-за выходного дня в США (что привело к взлету котировок доллара), в четверг произошел ожидаемый откат котировок до уровня 26,35/26,37 гривен к концу дня. Сегодня противостояние крупных экспортеров и импортеров продолжится.

Против гривны будут играть два основных фактора:

1) продолжение покупки валюты “дочками” иностранных компаний под репатриацию дивидендов;

2) рост ликвидности в банковской системе сразу на 5,06 млрд грн (коррсчета банков на утро пятницы 48,2 млрд).

Поможет нацвалюте рост объемов обязательных продаж (за счет реализации 50% поступлений валютной выручки за вчера) и как ни странно – традиционное снижение деловой активности перед двумя летними выходными. Дело в том, что сезон летних отпусков входит в свою активную фазу и это отражается на поведении компаний на рынке.

Мы прогнозируем на сегодня объемы операций на межбанке до 400 млн долларов при совершении до 540 сделок.

Спекулянты предпочтут сегодня работать только в формате “в две стороны”, так как выходы Нацбанка на торги в среду и четверг порядком сбили у них желание играть «на повышение».

Ожидаем сегодня котировки по доллару в пределах коридора 26,25-26,35 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,350 / 26,370
евро – 30,837 / 30,858
российский рубль – 0,4175 / 0,4181

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела такие значения котировок 1,1707/1,1708

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
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